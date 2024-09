Attacco missilistico a Poltava | è strage Colpite persone in fuga verso i rifugi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024)è stata nuovamente teatro di unche ha seminato morte e distruzione. I missili russi hanno colpito poco dopo l’allarme aereo, quando moltestavano cercando di mettersi in salvo dirigendosi. Il Ministero della Difesa ucraino ha condannato l’definendolo “barbaro”. Le squadre di soccorso, insieme ai medici, hanno lavorato senza sosta per salvare almeno 25, 11 delle quali sono state estratte vive dalle macerie, come riferisce un comunicato ufficiale del Ministero. Due missili balistici hanno colpito, prendendo di mira un istituto scolastico e un ospedale nelle vicinanze, distruggendo parzialmente uno degli edifici dell’istituto di telecomunicazioni. Secondo le prime informazioni, 41sono rimaste uccise e più di 180 ferite.