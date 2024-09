Altro che femminicidio la vera emergenza è il familicidio | Facci a muso duro

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 sett-, gìà.che. Filippo, sulle colonne del Giornale, è molto diretto, e porta alle sue argomentazioni ciò che conta di più: i numeri.? No,Filippoè un personaggio piuttosto “forte”, in termini giornalistici. Talvolta controverso, in altri casi “liberatorio”. Come quando, nel pieno dell’esasperazione del pensiero unico di regime, si dichiarò addirittura “sessista”. Una bestemmia, per l’universo politicamente corretto a tinte femministe. Contro le tinte femministe è il suo ultimo pezzo, per l’appunto, dove il giornalista riflette su un fatto effettivamente finora poco indagato: la proporzione gigantesca di omicidi commessi tra le mura familiari.