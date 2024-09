Terracina colpisce un uomo in fronte con un martello | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre – A conclusione di serrate indagini avviate, dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. e della locale Stazione della Compagnia di, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato due giovani, un 22enne ed un 25enne, i quali alle ore 03.00 circa del 1° settembre 2024, dopo avere colpito al volto con un pugno un 18enne, si impossessavano di una catenina in oro strappandogliela dal collo. Le immediate attività di ricerca operate durante tutta la notte dai militari dell’Arma, permetteva di rintracciare alle ore 06.30 successive i due rapinatori sulla SS. Pontina Km.148 all’esterno di un bar, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura in compagnia di un loro amico anch’egli 22enne, proprietario del mezzo.