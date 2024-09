Serie C 2024 2025 | successi per Foggia e Ascoli Avellino fermato in casa Crotone ko contro la Cavese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nel posticipo della seconda giornata del girone A, del campionato di, Arzignano e Albinoleffe non sono andate oltre l’1-1. E’ accaduto tutto nella ripresa, con gli ospiti avanti al 51? con Zanini ma ripresi all’83’ da Bordo. Per quanto riguarda il girone B, netto successo della Vis Pesaro, che ha travolto l’Arezzo per 3-0 grazie alle reti Alfonso Peixoto, Nicastro e Ceccacci. Vittoria di misura invece per l’, capace di superare la Pianese in virtù del gol di Ivan Varone al secondo minuto. RISULTATI E CLASSIFICHE Gol ed emozioni anche nel girone C, dove ilsi è aggiudicato per 2-0 il derbyl’Altamura grazie ad una doppietta di Emmausso. Delude invece l’sull’1-1 al Partenio dal Giugliano.