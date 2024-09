Quadrotti della solidarietà Le signore dell’uncinetto | Così facciamo del bene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un punto dritto e uno rovescio, uno dopo l’altro. Per stare insieme, dal 2019 hanno prodotto una montagna dicarichi di. È il "Gruppo Knit" nato nell’ambitobiblioteca di Villa Burba: si riunisce ogni mercoledì pomeriggio, attorno alle bibliotecarie Gabriella Uslenghi e Angela Ditroia. Alcuneappassionate di uncinetto, abili anche con i ferri da maglia, hanno iniziato a ritrovarsi per sferruzzare insieme. "Ci ritrovamo ogni mercoledì dalle ore 15 alle 18 in biblioteca - spiegano Gabriella e Angela -. Al gruppo si sono iscritte una quarantina di, non tutte sempre presenti. Molte proseguono il lavoro a casa, soprattutto se non hanno la possibilità di venire il mercoledì. Noi diamo i compiti e tutte consegnano il materiale.