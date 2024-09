Per colpa del caldo eccessivo abbiamo già perso quattrocentonovanta miliardi di ore di lavoro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 2 settembre 2024) Rieccoci. Settembre è iniziato, l’estate sta finendo, ma ilrecord no. È stata l’estate più umida da quando raccogliamo i dati. Le lamentele sulle temperature eccessive hanno accompagnato i giorni di vacanza. Figuriamoci le giornate di quelli che sotto il sole hanno lavorato. Delle conseguenze delestremo sulsi parla da un po’. Ma ormai la questione non si può più ignorare, soprattutto alle nostre latitudini. Il tredici per cento dei lavoratori in Europa e negli Stati Uniti, secondo l’Ocse, segnala disagi legati alper almeno la metà dell’orario lavorativo.