Notti insonni a Ostia schiamazzi notturni tengono svegli i residenti a Via delle Azzorre

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 settembre 2024)rimangonoper gli: ragazzini urlano fino a tarda notte sui marciapiedi di viaPonente non si dorme più. E’ la situazione segnalata daidi via, che da mesi non riuscirebbero più a chiudere occhio per glidi alcuni giovani del quartiere. Un fenomeno che avrebbe toccato l’apice quest’estate, ma che ormai da mesi creerebbe una fonte di forte disturbo proprio a quei cittadini che affacciano sulla famosa arteria urbana del territorio lidense.Âsul territorio di: la vicenda di ViaIl problema sembrerebbe essersi acutizzato con l’apertura di tre attività commerciali notturne sulla strada di via, che riuniscono un gran numero di giovani provenienti da tutto il X Municipio e la vicina Isola Sacra.