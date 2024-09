Napoli svolta Osimhen! Si fa sotto un ambizioso club europeo | si cerca l’accordo può partire subito

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pensavate che con la chiusura del calciomercato in Serie A, la telenovelafosse, seppur in maniera negativa, finita? Errore. Victorè, e resta, un problema per gli azzurri, uno di quelli che pesano 11 milioni a bilancio, parcheggiati comodamente ai margini del progetto, con tutte le polemiche del caso. Ma attenzione a chi il mercato in entrata lo ha ancora aperto, come il Galatasaray, che avrebbe messo gli occhi sul bomber azzurro. Ilturco, molto, che aveva già intensificato i contatti per Adrien Rabiot, sogna il colpoper l’attacco dopo l’infortunio di Icardi che starà fuori fino a novembre. L’allenatore, comunque, sarebbe pronto a passare al 3-5-2 per far coesistere i due bomber.