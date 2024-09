Milan retroscena Stefano Pioli | è ancora sotto contratto fino al 2025! La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 2 settembre 2024): l’ex tecnico rossonero non ha rescisso ed èal 2025! La situazionepotrebbe tornare sulla panchina delal posto di Paulo Fonseca? La possibilità c’è, ma per il momento sembra remota. Adesso vi spieghiamo tutto: prima dell’ultima gara della scorsa stagione, il club di via Aldo Rossi quando aveva comunicato la separazione anticipata dal tecnico emiliano (il cuiera in scadenza nel 2025). Siccome, poi, non ha trovato una squadra, oggi l’allenatore ècon i rossoneri. Sì, perché non è mai stata firmata né comunicata formalmente dall’effettiva risoluzione delè, quindi,pagato dal Diavolo e percepisce uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione.