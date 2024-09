La rivolta delle mamme verdi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) La vicenda, speriamo conclusa e vinta, del salvataggio del parcoscuole Besta a Bologna, dove l'amministrazione comunale voleva abbattere un'ampia area verde, richiama la prima battaglia ambientalista della storia bolognese guidata da un comitato: le famose e dimenticate(1984, quaranta anni fa!). Si trattava di un gruppo di donne, per lo più casalinghe, abitanti in zona Corticella, feudo della Sinistra, che si batterono contro l’ampliamento del deposito autobus Zucca con annesso impianto di verniciatura, considerato molto inquinante. Cominciarono con una raccolta di firme che raccolse numerosissime adesioni, supportate dai giornali, in particolare di opposizione. Le motivazioni erano chiaramente ambientaliste ed ebbero l’astuzia di firmarsicon una panchina ed un albero dentro un cerchio evocanti maliziosamente un simbolo elettorale.