Felice Maniero | il volto del crimine italiano tra pentimento e contraddizioni

(Di lunedì 2 settembre 2024), il nome che ha dominato la cronaca nera degli Anni Ottanta e Novanta, ha appena compiuto 70 anni. Conosciuto come “Faccia d’Angelo” per i suoi tratti in contrasto con le sue azioni criminali,è stato il capo indiscusso della mala del Brenta. Un’organizzazione criminale che ha imperversato nel Nord-Estper parecchi anni. La sua storia è un emblema della complessità delorganizzato, con un percorso che lo ha visto passare dalla leadership spietata di una banda temuta al ruolo di collaboratore di giustizia.e la mala del Brentanacque a Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia, nel 1954.