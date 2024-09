Ancora sangue sulla strada Giuseppe Pio perde la vita in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non ce l'ha fattaPio Cristiano, il 22enne rimasto gravemente ferito nell'statale 106 di ieri sera a Trebisacce, in provincia di Cosenza, in Calabria. Il giovane, residente a San Lorenzo del Vallo, si trovava in prognosi riservata dopo lo scontro frontale tra una Mercedes Vito 9 posti e la sua Citroen C3 ed è morto qualche ora dopo. L'altro conducente coinvolto nell'ha riportato solo ferite lievi ed è stato prontamente soccorso dal personale del 118, giunto tempestivamente sul luogo del sinistro. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i soccorsi. I carabinieri sono arrivati sul luogo per gestire la viabilità e avviare le prime indagini al fine di ricostruire la dinamica dello scontro.