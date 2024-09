Vuelta a España 2024 | un Pablo Castrillo da sogno trova il bis Roglic non fa il vuoto O’Connor resta leader

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Una quindicesima tappa stupenda alla, che anticipa l’ultimo giorno di riposo. Una salita infinita e durissima quella di Valgrande-Pajares Cuitu Negru che ha visto primeggiare ancora una volta unda: per il corridore della Equipo Kern Pharma sono addirittura due vittorie in questo Grande Giro, le prime due da professionista. Apoteosi pazzesca per lui e per la squadra, che ricordiamo, è una Professional invitata per l’appuntamento di casa. Anche oggi prima fase di gara folle, ad andature pazzesche e con continui rimescolamenti. Un primo tentativo di otto uomini era riuscito ad evadere, ma quando sembrava fatta per la fuga ecco che il gruppo ha cambiato passo ed è andato a riprendere gli attaccanti della prima ora.