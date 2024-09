L’ultimo sfregio di Hamas | uccisi 6 ostaggi poche ore prima del rilascio Erano stati rapiti al Festival musicale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) “Dico ai terroristi diche hanno assassinato i nostrie dico ai loro leader: non ci fermeremo e non staremo in silenzio. Vi daremo la caccia, vi prenderemo e vi porteremo a giudizio”. Sono le parole pronunciate dal primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video messaggio diffuso dopo il ritrovamento dei corpi di seiin un tunnel a Rafah, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato che i corpi sonoritrovati dopo essereassassinati dai terroristi. Come riporta il Times of Israel, il portavoce dell’esercito di Tel Aviv, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che i sei sono“brutalmente assassinati” dapocodell’arrivo delle truppe, forse solo un giorno o duedel loro ritrovamento.