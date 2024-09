L’avatar del capufficio e il visore 3D A Pisa curano lo stress da lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Marco si presenta al cospetto del suo capo ufficio. Sono da soli nella stanza. Ancora una discussione, poi il rimprovero per ilsvolto che non va mai bene. Ancora quelle parole frustranti, scandite con tono di disprezzo. Marco è sotto, lo dimostrano il battito del cuore alterato, la fronte imperlata di sudore e le mani viscose chiuse a pugno. Tolto il3D, l’esperienza si interrompe. In realtà la voce del, che simula quella del capo ufficio, è di un terapeuta e la situazione è controllata e protetta.