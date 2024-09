Il nuovo prefetto | Il mio impegno per la legalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) "La mia quotidiana attività sarà improntata al rispetto della, paradigma di qualunque forma di convivenza civile, alla terzietà e alla disponibilità nel favorire il dialogo per individuare la migliore soluzione per il territorio". Con questo, Andrea Polichetti (nella foto) inizia oggi il suo incarico didella provincia di Brescia, al posto di Maria Rosaria Laganà, che torna all’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata in qualità di direttore. Polichetti arriva a Brescia dopo aver ricoperto l’incarico dia Como dal 3 novembre 2020. "Sono consapevole che andrò a svolgere la funzione affidatami in un contesto territoriale di altissimo livello, sia economico che sociale – è il pensiero del, espresso nel saluto alle istituzioni ed ai cittadini –.