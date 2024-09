Formazioni ufficiali Chelsea-Crystal Palace | Premier League 2024 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ledi, match valevole per la terza giornata della/2025. Oggi, domenica 1 settembre, alle ore 14:30 va in scena la sfida con i padroni di casa che vanno a caccia della seconda vittoria in questo campionato. I ragazzi di Enzo Maresca sono reduci dal passaggio del turno in Conferencenonostante la sconfitta maturata in Svizzera con il Servette, per 2-1. Gli avversari di oggi, il, sono ancora fermi a quota zero punti in classifica e vanno alla ricerca dei primi punti in questa. Fischio d’inizio alle ore 14:30, ecco le sceltedei due allenatori. LE: Sánchez, Gusto, Colwill, Cucurella, Fofana, Fernández(c), Palmer, Pedro Neto, Caicedo, Madueke, Jackson.