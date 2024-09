Formazioni confermate per Man United-Liverpool | Zirkzee titolare Liverpool invariato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Il Manchesterospiterà ilnell'ultima partita di Premier League prima della prima sosta per le partite internazionali della stagione. I Red Devils arrivano alla partita di domenica da sfavoriti, mentre ildi Arne Slot sta vivendo un inizio di stagione perfetto. Cercando di ottenere la terza vittoria su tre dopo aver battuto Ipswich e Brentford, ilha sicuramente la forma dalla sua parte. Il Manchester, d'altro canto, ha già assaggiato la sconfitta in questa stagione. Dopo aver perso 2-1 contro il Brighton l'ultima volta, loha bisogno di un buon risultato in casa oggi.