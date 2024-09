F1 GP Italia | risultati e ordine di arrivo Leclerc torna a vincere a Monza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Charlestrionfa nel Gran Premio d’. Al via, Lando Norris si mantiene in testa alla classifica, ma poco dopo il compagno di squadra perfeziona il sorpasso. Brutta partenza per George Russell, che sbaglia e va lungo, permettendo alle due Ferrari di sfilargli davanti. Charlesconquista la seconda posizione, ma si deve poi arrendere al numero 4 della McLaren, con il team papaya che utilizza un vincente undercut. La Rossa risponde poi in modo perfetto, decidendo di optare per un’unica sosta, mentre i piloti McLaren si fermano una seconda volta.si ritrova così leader del Gran Premio e con un’ottima gestione gomme va ala gara di casa della Ferrari, davanti a Piastri e a Norris. RIVIVI IL LIVE DEL GP LE CLASSIFICHE AGGIORNATE DOPO IL GP DIC.O. Piastri L. Norris C. Sainz L. Hamilton M. Verstappen G. Russell S. Perez K. Magnussen A.