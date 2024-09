Espugnata Acquaviva Castelfidardo cala il tris Titani fuori dalla Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) san marino 23 SAN MARINO: Pazzini, Patamello (40’ st Giometti), Di Lauro, Haruna, Urbinati, Biguzzi (40’ st Castagnini), Zammarchi (12’ st Muro), Toure, De Angelis (19’ st D’Agostino), Tenkorang, Altamura. Panchina: Rinaldini, Lomolino, Mambelli, Miglietta, Bedei. All. Cascione.: Elezaj, Morganti (37’ st Garbattini), Fabbri, Cotugno, Imbriola, Boccaccini, Costanzi (3’ st Braconi), Baldini (29’ st Carano), Nanapere, Guella (12’ st Miotto), Caprari (44’ st Ausili). Panchina: Osama, Castorina, Graciotti Lucio, Graciotti Loris. All. Giuliodori. Arbitro: Amadei di Terni. Reti: 18’ pt (rig.) e 17’ st Fabbri, 28’ pt Urbinati, 36’ pt Tenkorang, 6’ st Imbriola. Dopo il Riccione anche il San Marino. Ilcontinua a mietere vittime eccellenti e, da neopromossa, mostra muscoli e denti già in agosto.