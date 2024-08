Preso il killer della barista È l’uomo che fuggì in bici | Dovevo uccidere qualcuno La pm | vittima scelta a caso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Nell’appartamento dove Moussa Sangare trascorreva la sua esistenza allo sbando i carabinieri hanno trovato una sagoma con sembianze umane, usata come bersaglio per allenarsi col coltello. Nel decreto di fermo, disposto dalla procuratrice di Bergamo, Maria Cristina Rota, e dal pm Emanuele Marchisio, viene evidenziato il pericolo di fuga e di reiterazione del reato: il 31enne che ha confessato di aver ucciso Sharon Verzeni avrebbe potuto colpire ancora. Viene contestata la premeditazione (oltre all’aggravante dei futili motivi) perché è uscito di casa "portando con sé 4 coltelli", con l’obiettivo di. "Ho sentito l’impulso di accoltellare– ha spiegato ai carabinieri –. Non l’avevo mai vista prima, ho avuto un raptus e l’ho colpita senza un motivo particolare. Mi dispiace per quello che ho fatto".