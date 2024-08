Paralimpiadi 2024 Gilli in finale nei 400 metri stile Anche Perini nel canottaggio punta la medaglia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 31 agosto 2024) Parigi, 31 agosto– Sono 4 gli Azzurri del Nuoto Paralimpico che volano ina Parigi. Nella terza giornata di competizione, l’Italia conquista altre possibilità importanti di salire sul podio. Le finali si svolgeranno questa sera dalle 17.30. Francesca Xenia Palazzo ha ottenuto la gara per lanei 100 dorso S8, concludendo la batteria di qualifica con il tempo di in 1:20.91. Carlottaha ottenuto l’ennesimae lo ha fatto nei 400libero S13 con il crono in piastra di 4:43.84. Angela Procida, infine, ha staccato il pass per lanei 50dorso S2 con il tempo 1:08.79. Francesco Bettella, invece, è indiretta nei 50dorso S1. Per iltricolore invece, Giacomoha conquistato una splendidanel PR1 singolo e con il secondo tempo di qualificazione (9.24.