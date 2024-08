MotoGP Marquez monopolizza la Sprint Race ad Aragon Bagnaia in crisi | solo un punticino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Prosegue il weekend perfetto di Marc, che conferma la schiacciante superiorità messa in mostra nelle qualifiche mattutine (pole position con 8 decimi di margine sul secondo) e domina anche ladel Gran Premio d’2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale. Il fuoriclasse di Cervera sta facendo semplicemente un altro sport al MotorLand di Alcañiz ed è a questo punto il favorito d’obbligo in vista della gara lunga. L’otto volte campione del mondo ha conservato la pole position in partenza, allungando sin dalle prime curve sugli inseguitori ed involandosi senza sussulti verso un comodo successo in uno dei suoi circuiti preferiti. Per MM93 si tratta della prima affermazione della carriera in una, mentre domani avrà la possibilità di tornare ad imporsi in un GP dopo 1043 giorni di digiuno (GP Misano 2021).