Dal completo con il gilet al posto del blazer al tailleur alternativo

(Di sabato 31 agosto 2024) Non è una sorpresa che il rientro al lavoro alla fine di agosto sia un momento tutt’altro che piacevole. I bei momenti passati al mare, in vacanza, diventano un ricordo e di deve ricominciare con la solita routine quotidiana. La voglia di rimettersi alla scrivania scarseggia così come quella di vestirsi con capi diversi dai vestiti leggeri e dai sandali infradito che ci hanno accompagnato nelle ultime settimane. Per rendere questo quadro non proprio idilliaco più piacevole una strategia vincente può essere quella di concentrarsi sulla creazione di outfit da ufficio belli, chic, adatti alla situazione ma allo stesso tempo facili e non troppo formali. L’impresa è più semplice di quanto si pensi.