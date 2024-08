Bivacco salvato con l’aiuto di Confortola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) C’è anche Marco, "l’uomo degli 8000" dietro il progetto di rimettere a nuovo ilPedranzini. "Finalmente dopo mesi e mesi di preparazione, autorizzazioni, smontaggio abbiamo recuperato ilPedranzini, sognato e progettato da Egidio Pedranzini, guida alpina del premiato gruppo La Folgore di Bormio". Il recupero è stato possibile grazie aldel Parco Nazionale dello Stelvio, il Team Elimast che ha messo a disposizione l’elicottero per il trasporto, l’ufficio tecnico di Livigno, Arpa Lombardia, la Polizia municipale Livigno e l’ufficio dogale passo Foscagno. "Ora ilverrà trasportato via gomma in Valfurva per una sistemazione generale e prossimamente gli daremo una nuova vita in alta montagna per dare un buon servizio agli alpinisti che frequentano le nostre bellissime cime del gruppo Ortler - Cevedale Parco Nazionale dello Stelvio".