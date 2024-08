Basket | uno scrimmage senza storia vinto da Ferrara 98-53 Duecento tifosi nel test con Argenta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Discreta condizione fisica, talento dei singoli notevole e un gruppo che sembra già ben affiatato. Il primodell’Adamantha lasciato sensazioni positive, nonostante la caratura degli avversari abbia reso la sgambata forse meno probante di quanto si è visto in campo:, infatti, ha potuto ben poco contro lo strapotere tecnico e fisico di, e alla fine la somma dei quattro parziali (per quel poco che conta in questi casi) ha visto i biancazzurri di Benedetto prevalere 98-53. La nota più bella, per società, squadra ed ambiente, è sicuramente la risposta deialla prima uscita stagionale: in un caldissimo giovedì di fine agosto erano all’incirca 200 le persone sugli spalti della Bondi Arena a seguire capitan Drigo e compagni.