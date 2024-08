Autopalio torna il cantiere | lavori da lunedì a venerdì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Siena, 31 agosto 2024 – Brutte notizie per chi deve percorrere la Siena-Firenze. Come riferito da Anas, infatti, dopo la sospensione per agevolare il traffico durante l’esodo estivo - per questo fine settimana, peraltro, è atteso traffico in costante aumento oggi e in particolare domani - sul raccordo autostradale riprenderanno idi manutenzione programmata previsti dal piano di riqualificazione dell’infrastruttura. In particolare, da, saranno eseguiti gli interventi di ripristino della pavimentazione sulla carreggiata in direzione Siena in un tratto compreso tra gli svincoli di Poggibonsi Sud e Colle Val d’Elsa Nord. Il transito, in corrispondenza del, sarà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta fino al completamento di questa fase di interventi, previsto entroprossimo, 6 settembre.