Alma a Fermignano Se ne parlerà in Prefettura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Ladi Pesaro e Urbino ha convocato, per lunedì, un tavolo sull’ordine pubblico in merito alla vicenda dell’Juventus Fano, destinata a giocare le partite casalinghe di campionato a. Le questioni di sicurezza e ordine pubblico nel paese metaurense saranno vagliate alla luce di ciò che scaturirà anche dalle decisioni di Figc e Lega nazionale dilettanti in merito al ricorso avanzato dalla Jesina proprio per le irregolarità formali presenti nella domanda d’iscrizione all’Eccellenza dei granata. Questioni di forma, che potrebbero però avere risvolti sostanziali e saranno discusse di fronte al Tribunale territoriale della Figc. A pochi giorni dal pronunciamento del tribunale, previsto lunedì, la stessa Jesina, in una nota, spiega che "al momento dell’iscrizione, il Fano non ha chiesto alcuna deroga ai sensi dell’art.