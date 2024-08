Tragedia nella notte in provincia di Latina; noto avvocato muore nel rogo di casa sua…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dramma in un palazzo di Terracina Un terribile incendio quello scoppiato ieri sera al terzo piano di un palazzo in via del Fiume a Terracina, che ha causato la morte di un uomo. L’incendio, che ha rapidamente avvolto l’appartamento, ha spinto un inquilino a cercare rifugio sul balcone nel tentativo di sfuggire alle fiamme, ma il fumo denso lo ha sopraffatto, facendolo accasciare privo di sensi. Intervento dei soccorsi Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare il, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima è stata identificata come Giorgio Pompei, un60enne molto conosciuto in città. Un’intera comunità sotto shock Laha scosso profondamente la comunità di Terracina, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che conoscevano e stimavano l’Pompei.