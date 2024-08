Sorteggio Conference League ecco le avversarie della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 30 agosto 2024) FIRENZE –levenerdì 30 agosto a Monaco per le 36 squadre in gara. Sei squadre per laguidata da Raffaele Palladino che giovedì 29 agosto ha superato il turno battendo ai rigori Puskas Akademia in Ungheria, decisivi De Gea e capitan Biraghi per il 5-4. Palladino: “È stato importantissimo passare il turno, fondamentale. Voglio ringraziare i ragazzi perché hanno lottato con cuore e grande coraggio”.le sei sfidantiin Uefa: Lask (Austria), Apoel Nicosia (Cipro), Vitoria Guimaraes (Portogallo), The New Saints (Galles), San Gallo (Svizzera) e Pafos (Cipro). I New Saints rappresentano la città gallese di Llansantffraid-ym-Mechain e quella inglese di Oswestry, dove giocano le gare interne.