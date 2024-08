Premierato Schlein | Concentrare i poteri indebolire Parlamento e Presidente non è democrazia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) (Agenzia Vista) Terni, 30 agosto 2024 "In dieci giorni abbiamo superato le 500mila firme per il referendum contro la pessima riforma dell'autonomia differenziata che vuole spaccare il Paese, che invece ha bisogno di essere ricucito, nelle sue fratture e ferite che il Sud e le aree interne hanno già pagato fin troppo. Hanno fatto questa riforma senza nemmeno fingere che fosse figlia dell'antico disegno secessionista della Lega a cui Fratelli d'Italia si piega in un cinico baratto con una pericolosa riforma costituzionale che va contrastata.nelle mani di chi guida un Governo non èdella Repubblica non è" così la segretaria del Pd Ellyintervenendo alla festa dell'Unità a Terni. Courtesy: Facebook Partito Democratico Terni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev