Palladino dopo il batticuore | Primo tempo male colpa mia Grazie Amrabat Che andrà al Fenerbahce

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di venerdì 30 agosto 2024) Sembra uscito da un tunnel, spaventato e contento, Raffaele: "Era importantissimo passare il turno, fondamentale. Voglio ringraziare i ragazzi perché oggi hanno lottato con il cuore, con grande coraggio e sacrificio in nove uomini. Mi dispiace per il, che abbiamo regalato giocandotecnicamente. Mi assumo le mie responsabilità, perché il mio compito è fare giocare bene la squadra. Nel secondo siamo entrati in campo con una diversa mentalità e mi sono piaciuti i ragazzi, che hanno mostrato un grande cuorele espulsioni. Ci godiamo queste vittorie, da domani piedi per terra e testa al campionato" L'articoloil: “mia.”. Chealproviene da Firenze Post.