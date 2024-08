Oasis la reunion arriva al cinema | ora c' è la data

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 30 agosto 2024) A quindici anni dallo scioglimento della band leggenda della musica rock contemporanea, Liam e Noel Gallagher ridanno vita al fenomenocon 14 concerti che si terranno la prossima estate in Inghilterra e Irlanda. Per prepararsi alla, ritorna alsolo il 16 settembre il primo documentario ufficiale sui fratelli Gallagher: ": Supersonic". Un film che racconta i veri Noel e Liam - turbolenti e sinceri, appassionati e imperturbabili - ripresi durante la scalata al successo, nell'occhio del ciclone, prima che chiunque potesse immaginare l'impatto che avrebbero avuto sul pianeta. Il loro rapporto e la loro genialità hanno catturato l'attenzione del pubblico portandoli, in soli tre anni, da un quartiere popolare di Manchester ai più grandi concerti di tutti i tempi. Dopo il successo del festival di Knebworth, con oltre 250.