Mercati trainati da Wall Street in attesa di un settembre ricco

(Di venerdì 30 agosto 2024) La settimana per ifinanziari si è avviata con cautela, indei conti del colosso tech Nvidia, considerati dagli addetti ai lavori una cartina tornasole per valutare lo stato degli investimenti in AI. Archiviata la trimestrale della società con sede a Santa Clara, gli investitori hanno ben accolto la discesa dei prezzi al consumo in Europa, da cui la BCE ne trarrà incoraggiamento, in quanto i dati aprono chiaramente la strada a un altro taglio dei tassi di interesse nella riunione di. Anche dall’altra parte dell’oceano sono giunte statistiche incoraggianti, dove l’inflazione PCE “core”, dato chiave per le prossime mosse della Fed sulla politica monetaria, è rimasta invariata, confermando così le scommesse su una riduzione del costo del denaro alla riunione di. La trimestrale di Nvidia Il secondo trimestre di Nvidia si è chiuso con risultati “stellari”.