Lukaku impaziente di esordire con il Napoli debutto sempre più vicino | Non vedo l’ora di giocare!

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il bomber belga Romeluè pronto per l’esordio con la maglia azzurra, atteso in panchina contro il Parma. Romeluè carico e pronto a indossare la maglia del, e la sua impazienza è evidente. Il noto attaccante belga ha manifestato la sua voglia di scendere in campo con una serie di dichiarazioni entusiastiche, ripetendo più volte: “Nondi cominciare, nondi”. Le sue parole, riportate oggi da Il Mattino, riflettono il desiderio didi iniziare questa nuova avventura calcistica., che ha recentemente lasciato il Chelsea per unirsi al, ha già familiarità con la città partenopea grazie ai racconti di Antonio Conte, con cui mantiene un rapporto stretto.