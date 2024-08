LIVE MotoGP GP Aragon 2024 in DIRETTA | Marc Marquez impressiona nelle pre-qualifiche Martin top-5 e Bagnaia in cerca di una scossa

Leggi tutta la notizia su oasport

15.39 Torna in pista Peccoe vedremo se i suoi problemi di inserimento in curva saranno risolti. 15.37sta facendo la differenza specialmente nel terzo settore, visti i distacchi rimediati. 15.36 Mancano 24? al termine del turno e Pecco dovrà reagire, considerando i problemi sull'anteriore. 15.35 Problemi all'anteriore sulla moto di: i tecnici a lavoro nel box. 15.33 Quanto fatto dafa paura per la costanza dimostrato in questo primo giorno di week end. 15.31 In questo momento Bezzecchi è il miglior italiano in classifica, con 0.670 di ritardo. 15.31 Non brilla neanche Bastianini, solo 13° a 1.278, immediatamente alle spalle di Pecco. 15.29 Rientra ai boxper parlarci sopra con gli uomini del box Ducati. 15.27va fortissimo.