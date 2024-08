Il centro per i rimpatri in Albania voluto dal governo non è ancora pronto | doveva essere inaugurato un mese fa Le immagini esclusive

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ilper idi Gjader, nel nord dell’sta assumendo la sua forma definitiva, simile a un lager: i migranti salvati nel Mediterraneo dovranno passare almeno undentro inospitali alveari impilati uno sull’altro e appoggiati sulla terra di un’ex base militare dei tempi di Enver Hoxha; tutt’attorno un muro di cinta alto sei metri in corso di ultimazione. I lavori fervono e dovrebberoprossimi alla conclusione, ma di sicuro almeno due, se non tre, scadenze fissate dalMeloni non sono state rispettate.