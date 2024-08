Ciclismo Jonathan Milan | L’Europeo è uno dei miei obiettivi principali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) Cinque vittorie nel giro di dieci giorni. Prima il Giro di Germania, ora il Renewi Tour:è devastante e si sta candidando sempre più tra i migliori velocisti al mondo. L’ha sottolineato nella vittoria odierna battendo, anche nettamente, Jasper Philipsen. Il commento dopo il trionfo da parte dello sprinter della Lidl-Trek: “Sono davvero molto felice. Devo ringraziare tutta la squadra. Il finale è stato un po’ caotico ma sono riusciti ad aiutarmi nel modo migliore possibile e sono davvero orgoglioso del lavoro che hanno fatto oggi”. Super supporto della squadra e di Stuyven: “È stato perfetto, sapevamo che era importante prendere quella chicane in prima posizione, lo scorso anno c’era stata una caduta e ha fatto un super lavoro per portarmi davanti in vista della volata.