Chiuso un autolavaggio abusivo Lucca intervento della Municipale

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Quindici euro, la macchina lavata e pulita e persino un caffè in omaggio, ecco cosa recitava la pubblicità: peccato che non vi fosse nessun requisito per tenere aperta e funzionante l’attività. Stop all’di via Cantore: nei giorni scorsi, i Vigili Urbani hanno provveduto a chiudere l’attività dopo un serie di sopralluoghi che ha accertato come in realtà la stessa fosse effettivamente operante, nonostante non avesse le necessarie autorizzazioni. I titolari dell’avevano in effetti presentato una Scia nella prima metà di agosto, ma gli uffici comunali avevano ritenuto inefficace la segnalazione certificata di inizio attività per svariati motivi, intimando il divieto di prosecuzione delle attività.