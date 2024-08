Caro-matrimoni contro la crisi delle nozze parroco offre cerimonia in chiesa | 18 coppie si sposano a Madrid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024), 30 agosto 2024 – Sposarsi in? Troppotra spese per abito, addobbi, ricevimento e dettagli affinché tutto sia perfetto nel giorno più bello per antonomasia. Se per alcuni ilè un alibi, per molti è l’ostacolo che impedisce di coronare il sogno d’amore. E così in Spagna, dove nel 2022 appena 10.000si sono sposate in, la metà dell'anno precedente (quando furono 24.600 rispetto a 123.00 unioni civili), don Javier Sanchez-Cervera ha celebrato ieri sera il primo maxio. Al grido di “viva gli sposi” tutto il quartiere di San Sebastian de los Reyes, comune di 75mila abitanti a nord di, ha festeggiato lecollettive organizzate e offerte a 18daldelladi San Sebastiano Martire, a pochi metri della Plaza de la Constitucion, dove ha sede il municipio.