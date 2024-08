Babygirl la recensione | 50 sfumature di un’insoddisfatta Nicole

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il film:, 2024. Regia: Halina Reijn. Cast:Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde. Genere: Erotico, thriller. Durata: 114 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Prime Video, in lingua originale In anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Trama: Una donna di potere viene trascinata in una relazione erotica con un suo dipendente molto più giovane, in cui lui è il dominatore e lei la dominata, relazione che metterà a rischio la vita che si è costruita. A chi è consigliato? A chi ama i film con protagoniste femminili forti ma con lati oscuri e vulnerabilità. A chi apprezza le storie drammatiche ed i thriller erotici.