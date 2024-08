Arrivano Guarino e Chiorra dall’Empoli Gemignani torna in carica come presidente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Dopo la breve parentesi del 2017 Manrico, patron della Carrarese,ad esserne anche direttamente ilcon la nomina del nuovo consiglio d’amministrazione. Il sodalizio azzurro nella giornata di ieri ha ufficializzato altri due acquisti in prestito secco. Uno è Gabriele, difensore classe 2004 alto 193 centimetri. Il ragazzo di Molfetta ad Empoli è arrivato anche a qualche convocazione in prima squadra e nel 2023 è stato tra i protagonisti del mondiale Under 20. L’altro è Niccolò, portiere toscano classe 2001 reduce da tre stagioni in serie C da titolare con Mantova, Taranto e Lucchese. "La Carrarese mi voleva già da luglio – ha spiegato– e ciò mi responsabilizza e mi riempie di orgoglio. Arrivo con convinzione e grossa determinazione per giocare al massimo la chance di calcio importante.