Vi spiego perché ora tutti dicono demure e perché c’è una battaglia legale dietro

(Di giovedì 29 agosto 2024) Chi bazzica TikTok, chi abita a Milano e fa parte della comunità LGBT+ e chi lavora nel campo del makeup conosce e ha usato sicuramente di recente la parola, che significa semplicemente pudico. A renderla virale è stata la tiktoker transgender Jools Lebron che a forza di dire “very, very mindful” ha creato un tormentone. Jools Lebron ha iniziato a usare quella frase in maniera autoironica, dato che lei stessa non è affatto “molto pudica e molto attenta“, ma lo sono proprio quelle donne che attuano un makeup e uno stile di vita basso profilo per ottenere l’approvazione degli uomini. Quella frase, dopo essere diventata virale, ha regalato a Jools Lebron moltissima visibilità che si è trasformata in moltissimi contratti di lavoro e quindi moltissimi soldi.