Sorteggio UEFA Champions League | Alonso torna ad Anfield

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) 2024-08-29 19:48:31 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’ex centrocampista del Liverpool Xabiriporterà il suo Leverkusen adnella nuova versione delladi questa stagione. Per la prima volta tutte le qualificazioni saranno divise in un’unica fase di campionato da 36 squadre, anziché in otto gironi da quattro squadre. Durante ildi giovedì sera a Monaco è stato utilizzato un nuovo software per computer che ha assegnato a ciascuna squadra quattro partite in casa e quattro in trasferta.completo della. foto.twitter.com/PdifbQf71T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 agosto 2024 Le prime otto squadre in classifica dopo la fine della fase iniziale a fine gennaio accedono direttamente agli ottavi di finale, con le squadre che finiscono al 9° posto.