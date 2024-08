Si confessa | da Jovanotti che le insegnò a baciarla alle nozze infernali con Cotton

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 29 agosto 2024) Valeria Marini su amore, amori passati e principe azzurro A cinquantasette anni, Valeria Marini potrebbe essere ufficialmente single, ma la sua fede nell’amore rimane incrollabile. Durante la sua apparizione in Stories of Women at the Crossroads con Monica Setta, l’attrice e showgirl italiana ha parlato apertamente del suo passato romantico e della sua speranza duratura nel vero amore. “Il principe azzurro esiste, e se non sei soddisfatta, arriverà”, ha affermato con sicurezza. Un amore stellare conUna delle relazioni più significative su cui ha riflettuto è stata la sua storia d’amore giovanile con il cantante italiano(Lorenzo Cherubini). Valeria ha descritto il loro legame come “un amore stellare, quindi eterno”. Ha ricordato con affetto i loro primi giorni, dicendo: “Ho imparato a baciare con lui? Sì, è vero.