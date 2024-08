Roma Mancini smentisce Repubblica | Episodio inventato mai messo in discussione scelte allenatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Non ho maiinledeglie non intendo farlo. Non c’è stata alcunacon il mister. Laè una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla”. Con queste parole, affidate a una storia su Instagram, Gianlucaha smentito unraccontato da, che ha riportato una presuntatra il difensore e Daniele De Rossi rispetto ad alcunedi formazione del tecnico giallorosso. “Siamo dispiaciuti per questo avvio di stagione – ha proseguito–, ma siamo uniti e concentrati per la partita di Torino”.: “, maiin” SportFace.