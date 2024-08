OraSì è Crespi-time | Ce la giocheremo con tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Ravenna e questo ambiente sono la cornice perfetta per permettermi di pensare solo al lavoro". Riccardo, classe 1997, 206 centri, è il centro dell’Ravenna. Il giocatore - che ha giocato la scorsa stagione con la maglia dell’Andrea Costa Imola -, è stato presentato ieri nella sede di Minguzzi Auto. A inquadrarlo è coach Andrea Gabrielli: "Seguo Riccardo da tempo, viene da due otstagioni. La squadra aveva bisogno di un totem, di un giocatore di un certo tonnellaggio, capace di darci una dimensione interna – è la disamina dell’allenatore –. Questo perché siamo una squadra di taglia media, tendente al basso". Ed ecco dunque che un lungo - che tra l’altro conosce molto bene la serie B - serviva a Ravenna come il pane. Sarà poi "importante per la nostra difesa".