Napoli-Parma verso il sold out con l’arrivo dei nuovi acquisti Lukaku e McTominay

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’entusiasmo a Fuorigrotta cresce vertiginosamente in vista della sfida di sabato traal Maradona.è in piena ebollizione. CondeiRomelue Scott, la città partenopea vive giorni di grande entusiasmo e aspettativa per la prossima sfida di campionato. La gara, in programma per dopodomani sera allo stadio Diego Armando Maradona, si avvicina alout, con i tifosi in fermento per assicurarsi un posto sugli spalti. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, l’anticipo di sabato 31 agosto, con fischio d’inizio previsto alle 20:45, ha scatenato una vera e propria corsa ai biglietti. La vittoria convincente di domenica scorsa contro il Bologna ha galvanizzato ulteriormente l’ambiente, mentre il mercato delha fatto sognare i tifosi con i colpi di David Neres, Romelue Scott