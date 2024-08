Mostra cinema di Venezia Cate Blanchett incanta il lido con la sua eleganza

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Un'aura di sofisticataha avvolto l'arrivo alladeldidi. La diva ha fatto il suo ingresso trionfale alndo fotografi e fan in attesa lungo le transenne per vederla sbarcare e poter strappare un autografo. Per l'occasione, l'attrice premio Oscar ha scelto un completo di L'articolodiilcon la suaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.