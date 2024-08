L’afa ha i giorni contati | in arrivo una perturbazione atlantica che porterà piogge anche sul Lazio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Settedi Caldo Africano Prima del Cambiamento Il caldo econtinuano a dominare il quadro meteorologico italiano con l’anticiclone africano che insisterà ancora per altri sette. Tuttavia, all’orizzonte si profila un cambiamento significativo con l’di unacheun sensibile calo delle temperature. Temporali in, ma il Caldo Resiste Nelle prossime ore, nonostante il dominio dell’anticiclone, si prevedono temporali,di forte intensità, soprattutto sull’Appennino centro-meridionale e sul basso Tirreno. I primi fenomeni temporaleschi sono attesi già al mattino tra Sicilia e Calabria, con un aumento dell’instabilità nel pomeriggio su tutta la dorsale appenninica e nelle zone limitrofe. I rovesci più intensi si concentreranno in Sicilia e sull’Appennino Campano.